《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》探索大阪奈良京都高CP值餐廳 Jarvis與王敏奕大啖地道美食

由周奕瑋（Jarvis）和王敏奕共同主持的飲食旅遊節目《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》，本周繼續帶領觀眾探索日本關西地區的美食。節目中，他們跟隨「日本新一代食神」威先生，遊走大阪、奈良及京都，尋找高性價比的餐廳。