《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》探索大阪奈良京都高CP值餐廳 Jarvis與王敏奕大啖地道美食
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由周奕瑋（Jarvis）和王敏奕共同主持的飲食旅遊節目《感動味蕾美食餐廳100強-關西篇》，本周繼續帶領觀眾探索日本關西地區的美食。節目中，他們跟隨「日本新一代食神」威先生，遊走大阪、奈良及京都，尋找高性價比的餐廳。
奈良人氣蓋肉飯店大排長龍
今晚播出的節目中，首先介紹的是位於奈良的一間非常受歡迎的蓋肉飯專門店。這家店因不接受預約，且「售完即止」，常使食客於下午2時便撲空。節目主持人王敏奕分享，「食客很多時在下午2時已經摸門釘。」
多款招牌菜品引人入勝
在這間店中，三位主持人嘗試了多款招牌菜。首先是黑毛和牛蓋飯，廚師巧妙地將和牛排列成立體花形，不僅賞心悅目，還可以變成茶漬飯兩種吃法。接著，他們品嘗了威先生最愛的生牛肉蔥花蓋飯，「爽脆蘿蔔配以生蛋拌勻享用，無論賣相和味道都似有蔥味的拖羅」，王敏奕如此描述。最後，當他們試吃燒肉蓋飯時，Jarvis忍不住讚不絕口，甚至半開玩笑地向王敏奕「申請」獨享整盒蓋飯，「最終Jarvis真的吃清光！」
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圖片來源：TVB