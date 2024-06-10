【美食新體驗】香港名廚聯乘打造創意料理，展現獨特食材搭配

主菜的獨特風味

在最新一集的【拍檔廚房】中，香港名廚張曦雯與梁偉灝帶來了一系列創意料理，使用了多種獨特食材和烹飪技巧。首先，他們準備了一道精緻的頭盤：油封慢煮三文魚，搭配青蘆筍和流心溫泉蛋，並以俄羅斯魚子醬作為點綴。「將雞蛋放於室溫1小時，慢煮機預熱暖水至63度 ，將雞蛋放入水中，烚30分鐘」，接著「將鵝油預熱至52度，三文魚切成六份，用鹽和黑胡椒調味，浸15分鐘」，最後將準備好的食材組合在一起，並淋上自製的荷蘭汁。

接下來，他們展示了主菜：果木煙燻白鴿胸，配上野菌菠菜利梳多飯和原味白鴿汁。「先將白鴿胸起肉，然後用果木煙燻5分鐘，調味，將白鴿煎香，再放焗爐160度焗4分鐘」，同時準備野菌意大利飯。「先將牛油洋蔥炒香，加入意大利米，炒1分鐘，慢慢加入白酒、雞湯、百里香，加少許鹽同胡椒做底味，煮15分鐘」，最後加入菠菜絲和巴馬臣芝士，完成這道豐富的主菜。

創意小吃與甜點

此外，徐榮和譚詠儀也帶來了他們的創意小吃：話梅蓮藕烤麩和山葵茄子。「將蓮藕洗淨去皮，切成鋸齒狀並加鹽汆水備用」，然後「將甜話梅加入糖、鹽及水蒸約1小時，取出隔水成話梅水」。茄子則是「將茄子切成葉狀，用日式醬油山葵汁煮溶wasabi 成汁備用」，炸至金黃後浸入山葵汁，呈現出獨特的口感和風味。

特色海鮮料理

節目的最後，他們還準備了一道特色海鮮料理：松葉蟹戒米飯。「先把松葉蟹拆開蟹腳，慢慢把蟹肉取出備用」，接著「起鑊，煎香松葉蟹肉之後備用」。最後將所有食材炒香，加入櫻花蝦辣椒醬調味，完成這道豐富多彩的海鮮料理。