【美食新體驗】梁競徽邵德龍聯手獻技 高端Omakase料理大公開 引領味蕾新潮流

精選食材 打造頂級美味

在最新一集的【拍檔廚房】中，梁競徽與邵德龍兩位廚藝高手帶來了一場視覺與味覺的雙重盛宴。他們精心準備的Omakase料理不僅展示了他們對食材的獨到見解，更是一次味蕾的極致挑戰。

首先，他們介紹了酸辣紅蝦牛油果這道創意菜品。使用了五隻紅蝦和三個牛油果，搭配上甘筍、京蔥、乾蔥、蒜頭、指天椒、香芹、芫荽等多種調料，這道菜的製作過程包括將紅蝦煎香、蝦頭和蝦殼炒香後煮至濃郁，再與牛油果和其他配料混合，最後包裹在保鮮紙中呈現。這道菜不僅色香味俱佳，更加入了創新的元素，讓人垂涎三尺。

主菜的獨特之處

接著，他們展示了拆骨魚頭煎蛋這道主菜。選用了兩隻大魚雲，配合雞蛋、陳皮、薑、蔥花等，經過精心調味和烹飪，這道菜不僅呈現出魚的鮮美，還融合了雞蛋的滑嫩，每一口都是無比的享受。

甜品的創意搭配

最後，他們為大家帶來了鮮百合翡翠甘露這道甜品。主要材料包括冬瓜、日本蜜瓜、糖冬瓜和鮮百合，透過蒸煮和攪拌，製成了一道清新甘甜的甜品，並以杞子茸、檸檬葉點綴，美觀又健康。這次的Omakase料理不僅展現了兩位主廚的精湛技藝，也讓觀眾大開眼界，期待他們未來更多的創新美食。