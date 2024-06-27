【美食新體驗】蕭正楠張東正聯手獻上極致Omakase料理 鹹雞髀咖哩和牛木瓜燉花膠引爆味蕾

開胃前菜：手撕鹹雞髀

在最新一集的【拍檔廚房】中，蕭正楠與張東正帶來了一場味覺的盛宴。這次他們精心準備了多道菜式，每一道都是精心挑選的食材結合創新的烹飪技巧，保證讓你大開眼界。

首先，他們介紹了「寶貝手撕鹹雞髀」，這道菜使用了整隻雞，配合六茶匙鹽、兩茶匙沙薑粉、兩粒梅子、一茶匙蜜糖和適量的麻油。製作過程中，雞先被去頸開背，捽鹽後蒸七分鐘，再剪開雞脾鹽水浸泡十二分鐘。接著，青瓜和紅椒切絲，沙薑切碎，用麻油搞溶沙薑粉，加入梅子肉及蜜糖。「雞脾撕成絲，拌入祕制沙薑醬，加入青瓜絲即可。」

主菜驚喜：極洋蔥咖哩和牛

接下來的主菜是「蕭爸極洋蔥咖哩和牛」。材料包括兩隻洋蔥、一小塊薑、八十克咖哩粉、二十克馬薩拉粉和一千兩百毫升雞湯，還有六百克和牛。製作方法是洋蔥切碎後炒至金黃，分三次加入油、咖哩粉、馬薩拉粉和雞湯煮三十分鐘。和牛切件後，下少許鹽、蠔油、生粉煎香，再放入咖哩炆煮三十分鐘。

甜蜜結尾：牛乳木瓜燉花膠

最後，甜品「牛乳木瓜燉花膠」也不容錯過。這道甜品使用了一盒牛奶、一個木瓜和少許花膠，以及六両冰糖。製作步驟包括將生木瓜切件、花膠切粒，用水煲十五分鐘，熟木瓜、花膠粒連冰糖水燉十分鐘，最後將牛奶煮至沸騰倒入碗中即可享用。