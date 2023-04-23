美魔女常盤貴子熱衷園藝 與堺雅人化身航天員默契十足
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無線娛樂新聞台報導：實力派演員常盤貴子及堺雅人最近為快餐店拍攝新廣告，化身航天員感受太空飛行，二人要喺狹小空間吊威吔進行拍攝，見佢哋相當入戲，演出喺太空浮起嘅感覺，佢哋相隔多年再度合作，仍然默契十足，堺雅人都希望跟常盤貴子再有合作機會。
日本美魔女常盤貴子近年有拍戲集同電影，不過佢作品數量不多，除咗工作之外，常盤貴子好享受生活樂趣，熱衷園藝種出一啲有機蔬果。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台