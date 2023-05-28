TVB大寶藏丨陳法蓉堅持靠天然保養 最驚被人話「膠面」
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無線娛樂新聞台報導：短髮美魔女陳法蓉憑《一舞傾城》演沙律姐再度人氣急升，佢保養得宜，短髮盡顯個性爽朗一面，1989年港姐冠軍陳法蓉一向著重護膚，靠天然保養，最怕俾人話「膠面」，佢曾喺1990年接受《城市小心眼》透露曬太陽技巧，盡情享受陽光，佢多年來演過不少角色，陳法蓉自認細個好男仔頭，又特別鍾意自己短髮look！
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TVB《一舞傾城》陳法蓉將率領幾多位索女在舞廳工作？
《一舞傾城》以八十年代尖東舞廳做背景，預告片中陳法蓉將率領一班無綫女藝人集體下海⋯⋯按此看角色介紹
TVB《一舞傾城》劇情背景與那一套劇相似？
有觀眾表示，劇集出發點如果係仿效《華燈初上》，難免貨比貨，而新劇《一舞傾城》的風格與無綫1990年代的一部經典劇集極為相似，有觀眾提出不如改劇名⋯⋯按此看劇情介紹
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台