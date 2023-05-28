TVB大寶藏丨陳法蓉堅持靠天然保養 最驚被人話「膠面」

無線娛樂新聞台報導：短髮美魔女陳法蓉憑《一舞傾城》演沙律姐再度人氣急升，佢保養得宜，短髮盡顯個性爽朗一面，1989年港姐冠軍陳法蓉一向著重護膚，靠天然保養，最怕俾人話「膠面」，佢曾喺1990年接受《城市小心眼》透露曬太陽技巧，盡情享受陽光，佢多年來演過不少角色，陳法蓉自認細個好男仔頭，又特別鍾意自己短髮look！