麥玲玲爆《美麗戰場》續集隨時開拍？ 葉念琛親解時機角色故事發展

無線娛樂新聞台報導：舊年嘅台慶劇《美麗戰場》播出超過一年，當時一度傳出將會開拍續集嘅消息，直到近日呢個傳聞又再次被翻出，仲指上一輯有份演出嘅 麥玲玲 爆開拍在即，而監製 葉念琛 亦直接回應到底係咪真係會開拍喇。