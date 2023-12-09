麥玲玲爆《美麗戰場》續集隨時開拍？ 葉念琛親解時機角色故事發展
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無線娛樂新聞台報導：舊年嘅台慶劇《美麗戰場》播出超過一年，當時一度傳出將會開拍續集嘅消息，直到近日呢個傳聞又再次被翻出，仲指上一輯有份演出嘅 麥玲玲 爆開拍在即，而監製 葉念琛 亦直接回應到底係咪真係會開拍喇。
雖然劇集播完整整一年，不過仲有人提起就代表真係有唔少觀眾對新一輯非常感興趣，葉念琛就指對大家呢個反應覺得高興又有趣，仲話的確有諗過故事嘅延續，親手打造劇本嘅佢又話暫時未有確切檔期同消息喇。
至於上輯被 丁子朗 無情害死嘅 陳曉華 會唔會重現，葉念琛就話機會一定有，但係就要遷就各位演員嘅檔期喇，而丁丁目前正參與《亞洲超星團》，仲令葉導話有啟發到將佢渣男角色再進化呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台