群姐出動賀白色情人節 預告將發展感情線

無線娛樂新聞台報導：喺《愛．回家之開心速遞》演出備受觀眾歡迎嘅「群姐」 許思敏 ，繼早前成為餐廳代言人之後，呢日又再次現身活動，預先慶祝白色情人節，群姐仲預告爆料話佢喺《愛．回家》將會有錯摸感情線發生，相信到時又會惹出唔少笑聲喇。