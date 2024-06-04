翡翠臺節目收視爭霸：《東張西望》及《家族榮耀之繼承者》稱霸收視榜
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翡翠臺於5月27日至6月02日的收視數據已公佈，多個節目表現搶眼。根據CSM媒介研究及YOUBORA的數據，資訊節目《東張西望》在跨平臺直播中取得最高收視23.6點，吸引了153萬觀眾，成為上周收視冠軍。
熱門劇集與綜藝節目表現
處境劇《恆生保險呈獻︰愛‧回家之開心速遞》也不遑多讓，錄得最高收視21.5點，共有139萬觀眾收看。另一劇集《位元堂安宮牛黃丸呈獻︰家族榮耀之繼承者》，由佘詩曼與林峯主演，收視達到23.2點，觀眾人數達150萬，位列收視第二。而鄭則士與冼靖峰主演的《神耆小子》在上周大結局時，創下20.4點的高收視，觀眾數達133萬，成為今年第二線劇最高收視劇集。
旅遊與真人秀節目的收視情況
梁芷珮主持的旅遊節目《及時雨信貸呈獻︰沙特阿拉伯潮什麽》和真人秀節目《荷蘭美素佳兒金裝呈獻︰學神爸媽 Get Set Go!》，分別錄得最高收視13.6點和13.9點，觀眾數分別為89萬和91萬。
週末綜藝節目的精彩表現
週六晚的《萬眾同心公益金》和週日播出的綜藝節目《象牙世家古象牙工藝品呈獻︰福祿壽訓練學院》分別吸引了124萬和121萬觀眾，收視分別為19點和18.6點。此外，由黎芷珊主持的《澳娛綜合呈獻：芷珊約您》，特別嘉賓為女歌手楊千嬅，該集錄得最高收視17.3點，觀眾數達112萬。
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圖片來源：TVB