林沚羿笑言要獨吞禮物 拒與《聲夢》好友一同慶生

無線娛樂新聞台報導：生日當然想放下假同朋友慶祝㗎嗌，不過Venus林沚羿23歲正日生日呢晚，就因為要拍攝而冇得放假，我哋嘅主播 鞏姿希 就代表 TVB娛樂新聞台 為Venus送上驚喜，拎埋生日蛋糕同慶祝生日，收到蛋糕嘅Venus相當開心。