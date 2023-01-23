聲夢新春聯歡會｜《聲夢2》畢業生男女鬥法 分享新年習慣兔年願望

無線娛樂新聞台報導：年初二開年就梗係要熱熱鬧鬧咁過啦，除咗食開年飯之外，成班親友就最有氣氛喇，呢日《聲夢傳奇2》嘅一班畢業生 Timothy陳昊廷 Sean文佐匡 Zayden彭家賢 Angel劉詠彤 Desta李茵彤 同埋 Janees黃洛妍 就約埋一齊玩順道預祝兔年事業展翅高飛喇。