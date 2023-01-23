聲夢新春聯歡會｜《聲夢2》畢業生男女鬥法 分享新年習慣兔年願望
不過 詹可琳 同 賴彥妤 就安排咗啲遊戲同佢哋玩吓，到底女子組勁定係男子組醒，大家就要慢慢睇喇。
寫完揮春再考完眼界平衡力，最後就一團和氣打和人人都開心啦。
正所謂家家都有唔同習慣，佢哋呢日就分享唔同嘅過年小習慣同特別習俗喇，Zayden就話每年初一都會一早被賀年歌歌聲叫醒，而Timothy就回憶喺英國讀書時一班香港同學齊齊整過年食品應節喇。至於曾經喺韓國擔任練習生嘅Sean，雖然未試過喺韓國年，但係佢就話喺英國讀中學學校會安排賀年食品俾大家喎。
同樣喺外國讀書嘅Janees一樣每年喺學校度過，佢仲會帶領同學食團年飯，再向大家解釋傳統習俗呀。而Desta就曾經因為媽咪大發神威糕點整多咗，所以過年期間同之後朝朝都食糕做早餐呀。而Angel就最回味每年去嫲嫲屋企食飯喇，因為嫲嫲每年都會準備雞燉翅賀年呀。
除咗玩遊戲，佢在場又點少得唱歌吖，呢日佢哋就為大家唱出唔同賀年歌，除咗為新一2年許下願望之外，仲祝福各位兔年順景，心想事成呀。
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