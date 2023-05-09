林襄李多慧未隨啦啦隊訪港 台北見面惺惺惺相惜相處融洽
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無線娛樂新聞台報導：台灣棒球隊嘅人氣啦啦隊成員近日首次訪港，為港超聯煞科日比賽上陣跳舞打氣，唔少入場球迷就統統變晒心心眼喇。將應援市場學引入香港為職業體育比賽打氣成唔成功就真係言之尚早，大家比較失望嘅可能就係隊中兩大主角 林襄 同新近加入嘅韓國成員 李多慧未有隨隊來港喇。
樂天女孩訪港： https://www.mytvsuper.com/tc/scoopplus/entertainment/e-news/6767520183882
日前佢哋就喺台北首次合體演出，雖然早前傳出佢哋之間唔少是非，不過呢日齊齊現身就似乎相處得非常融洽，仲解釋一直未有機會同場只係因為排班同工作安排問題，並唔係有咩心病呀。
呢日林襄亦特別準備咗幾句韓文同首次見面嘅李多慧打招呼，令對方大為感受到佢嘅熱情，而李多慧就大讚佢可愛又靚女喇。林襄又打算以台灣街頭美食同對方加深認識，仲話要請教吓跳舞出晒名嘅李多慧呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台