林襄李多慧未隨啦啦隊訪港 台北見面惺惺惺相惜相處融洽

無線娛樂新聞台報導：台灣棒球隊嘅人氣啦啦隊成員近日首次訪港，為港超聯煞科日比賽上陣跳舞打氣，唔少入場球迷就統統變晒心心眼喇。將應援市場學引入香港為職業體育比賽打氣成唔成功就真係言之尚早，大家比較失望嘅可能就係隊中兩大主角 林襄 同新近加入嘅韓國成員 李多慧未有隨隊來港喇。