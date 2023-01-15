肥媽新年新煮意｜劉佩玥任嘉實盼洗地獄污名

無線娛樂新聞台報導：每到新春佳節，就又到《肥媽新年新煮意》出動嘅時候喇，今年 肥媽 會同 袁偉豪 一齊為大家介紹各式新春菜色，而呢日擔任嘉賓嘅 劉佩玥 仲話自己一直保持零進步嘅「佳績」，呢日就想趁新一年跟肥媽學嘢一雪前恥喇。