肥媽新年新煮意｜劉佩玥任嘉實盼洗地獄污名

肥媽新年新煮意｜劉佩玥任嘉實盼洗地獄污名

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：每到新春佳節，就又到《肥媽新年新煮意》出動嘅時候喇，今年 肥媽 會同 袁偉豪 一齊為大家介紹各式新春菜色，而呢日擔任嘉賓嘅 劉佩玥 仲話自己一直保持零進步嘅「佳績」，呢日就想趁新一年跟肥媽學嘢一雪前恥喇。

話就話學嘢，不過阿Moon似乎就打算等開餐多啲喇，仲一早已經制定好戰略話唔會落手，負責喺身邊遞吓嘢就算咁話喎。佢又講笑話認為自己同灶頭相衝，八字唔多夾，加上平時拍劇太忙，所以返到屋企煮食就由父母全權打理喇。

雖然唔識煮，不過一講到食阿Moon就係專家喇，佢仲話自己有時會食素，所以呢日肥媽準備嘅素菜就非常啱自己胃口，仲話希望可以學識煮俾父母食呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：You[email protected]娛樂新聞台

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