黃祥興作客肥媽賀年節目 碟碟清光大快朵頤

無線娛樂新聞台報導：肥媽 每年為大馬觀眾拍攝嘅賀年烹飪節目《肥媽新年新煮意》，今年已經去到第7輯，除咗早前播出嘅各集，有唔同嘉賓跟肥媽同 袁偉豪 學嘢之外，呢日 黃長興 亦都現身擔任嘉賓，之後仲齊齊即煮即食，碟碟都食清光呀。