肥媽新年新煮意7 ｜紅紅火火

肥媽新年新煮意7 ｜紅紅火火

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無線娛樂新聞台報導：新一年嚟到，肥媽繼續為大家帶嚟獨創新煮意，新正頭第當然要有新景象啦 ，阿Ben 袁偉豪 今年就會同肥媽拍檔，為大2家介紹唔同新春菜色喇。

今年肥媽就決定要煮啲簡單而隆重嘅菜色俾大家喇，呢日就有 陳曉華 擔任嘉賓，肥媽仲為佢炮製一個非常好意頭嘅燒肉，祝佢哋好似靚燒肉咁又紅又火呀。

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常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

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除了演唱會外，還有什麼節日好去處？

農曆新年必要與朋友、家人團聚，除了有2023新年好去處外，今年香港有5大超強卡士賀歲電影，一齊笑住過新年！視覺滿足完後，味覺都需要被滿足，Sundaykiss為你整合團年飯到會2023推介新年盆菜外賣直送年糕優惠推介2023。如果想親自出馬，我們更為你準備了蘿蔔糕3大食譜黃金糕食譜，內藏黃金比例竅門，絕對必看！值得注意的是滙豐、中銀、渣打銀行可換新銀紙，即看：換新鈔及迎新鈔預約連結

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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