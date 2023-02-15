肥媽新年新煮意7 甜品篇｜甜甜蜜蜜
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無線娛樂新聞台報導：新一年嚟到， 肥媽 Maria cordero 繼續為大家帶嚟獨創新煮意，新正頭第當然要有新景象啦 ， 袁偉豪 Benjamin Yuen 今年就會同肥媽拍檔，為大家介紹唔同新春菜色喇。
今年肥媽就決定要煮一餐豐盛而隆重嘅菜色俾大家，當中亦包括唔同甜品，呢日有 何廣沛 擔任嘉賓，同大家介紹「甜甜蜜蜜」畀大家品嚐吓喇。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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