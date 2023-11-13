肥媽李鼎打大佬｜原版人馬開拍新一輯繼續爆料 游嘉欣學嘢每事問袋埋唔…
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無線娛樂新聞台報導：肥媽李鼎打大佬｜原版人馬開拍新一輯繼續爆料 游嘉欣學嘢每事問袋埋唔少
口碑載道嘅節目《肥媽李鼎》新一輯呢日正式開拍， 肥媽 同 李家鼎 繼續被問題少女 游嘉欣 打爛沙盤亂咁問，為大家分享不為人知嘅秘密同廚藝小秘訣。佢哋仲話呢輯要教游游打大佬，以人生經驗教佢順利邁過唔同人生關卡呀。
除咗自願俾游游再次冤住之外，呢日佢哋仲重提當年鼎爺喺佈景板後嘅鬼混傳聞，不過肥媽越幫手解畫就越幫越忙咁喇。
游游仲話今次再跟兩位前輩學唔少嘢，袋咗唔少嘢落袋呀。至於肥媽將會接拍一部網劇嘅續集，但係佢為支持本地演出，仲寧願少收片酬同大家拍膊頭演出呀。
網民點睇？
哈哈 又可以睇到他們三個了
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台