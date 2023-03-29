肥媽李鼎｜肥媽鼎爺新節目完成錄影 問題少女游嘉欣越拍越圓
鼎爺就話好多大家日日聽嘅說話，原來游游就聽到滿頭問號，完全唔明當中意思喇。雖然聽故事遇到啲問題，不過近廚得食嘅佢喺食方面就完全冇問題喇，集集都有咁多好嘢食，難怪佢話越拍越肥啦。
有得食又有故事聽，就連讀稿都有改進，游游因為被肥媽同鼎爺日日捉懶音，就話拍節目都好似上正音班咁喇。之前一直傳兩位前輩不和，不過經過今次合作之後，佢哋就再次闢謠，話大家合作得非常愉快，仲好欣賞對方咁話呀。
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