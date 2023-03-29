肥媽李鼎｜肥媽鼎爺新節目完成錄影 問題少女游嘉欣越拍越圓

無線娛樂新聞台報導：由 肥媽 同 李家鼎 仲有 游嘉欣 合作嘅新節目《肥媽李鼎》已經完成錄影，呢日佢哋錄最後一集時，就話快活不知時日過，肥媽又話同過往飲食節目唔一樣，除咗講煮食之外，亦分享咗好多唔同故事，唔只家庭、仲有過往舊事，加埋問題少女游游天天都多嘅唔同問題，就令佢哋更了解年輕人喇。