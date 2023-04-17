肥媽李鼎｜肥媽鼎爺周身刀 遇見嘉欣嗌救命

無線娛樂新聞台報導：新節目《肥媽李鼎》4月24號起就會同大家見面，今次除咗有 肥媽 同 鼎爺 兩大烹飪高手同台合作之外，仲加埋問題少女 游嘉欣 從中作梗，見慣大世面嘅肥媽鼎爺，仲被佢搞到頭頂出煙嗌救命，究竟游游問咗咩可以撐著兩位前輩呢？