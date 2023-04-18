肥媽李鼎｜肥媽鼎爺煮飯變爆料 鼎爺肥媽淚灑灶頭前
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無線娛樂新聞台報導：新節目《肥媽李鼎》4月24號起就會同大家見面，今次除咗有 肥媽 Maria cordero 同 李家鼎 CrazySteve 兩大烹飪高手同台合作之外，仲加埋問題少女 游嘉欣 Ka Yan Yau 從中作梗，見慣大世面嘅肥媽鼎爺，仲忍唔住口大爆圈中多年見聞，但係講講吓又忽然流下感觸之淚，擰轉頭又猛咁輪住爆「粗」，到底咩事情緒咁高低起伏呢？
《肥媽李鼎》4月24號起 星期一至三晚 22:30 翡翠台
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台