肥媽李鼎｜縱橫圈中幾十年邊煮邊爆料 肥媽鼎爺輸俾無知少女游嘉欣

無線娛樂新聞台報導：由 肥媽 同 李家鼎 兩位烹飪高手，加埋除咗生事之外乜都唔識嘅 游嘉欣 合作新節目《肥媽李鼎》下星期一就會正式推出，呢日嘅記者會肥媽同鼎爺就係咁易露兩手，但係游游就繼續發揮佢無知少女嘅本色，激到兩老都唔知好嬲定好笑喇。