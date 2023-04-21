肥媽李鼎｜縱橫圈中幾十年邊煮邊爆料 肥媽鼎爺輸俾無知少女游嘉欣
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無線娛樂新聞台報導：由 肥媽 同 李家鼎 兩位烹飪高手，加埋除咗生事之外乜都唔識嘅 游嘉欣 合作新節目《肥媽李鼎》下星期一就會正式推出，呢日嘅記者會肥媽同鼎爺就係咁易露兩手，但係游游就繼續發揮佢無知少女嘅本色，激到兩老都唔知好嬲定好笑喇。
由頭問到尾唔停嘅游游，除咗獲賜新花名「日夜懞」之外，仲話唔明點解自己會為肥媽鼎爺帶嚟咁大衝擊，雖然學到唔少廚藝，但係聽埋聽埋佢哋嘅爆料先至最有價值呀。肥媽就爆當年鼎爺追女仔嘅故事，不過 施明 去年底跌倒撞傷令外界非常擔心，呢日鼎爺就透露對方康復程度非常好喇。
《肥媽李鼎》4月24號 星期一至三晚 22:30 翡翠台
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台