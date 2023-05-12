肥媽李鼎丨肥媽爆娛圈潛規則秘聞 鼎爺傳授游嘉欣提升魅力要訣
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無線娛樂新聞台報導：TVB飲食節目《肥媽李鼎》由Maria Cordero（肥媽）、李家鼎（鼎爺）及游嘉欣（游游）擔任主持，下星期播出嘅內容更加精采，鼎爺同肥媽繼續大爆娛圈秘聞，鼎爺自爆以一味「雙冬扣鵝掌」收伏前妻施明，更向恨脫單嘅游游傳授提升魅力要訣。
另外鼎爺亦即場露兩手，示範拍打鬥場口，點樣有視覺效果但零痛楚地擊中對手，充當「人肉沙包」嘅游游，因為感覺唔到痛感，慢半拍做反應，場面搞笑。 其中一集三人大膽解構娛圈潛規則傳聞，藝人靠咩博到工作機會？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台