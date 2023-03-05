肥媽李鼎丨新節目加爆料元素 肥媽稱首集先爆鼎爺媾女史

無線娛樂新聞台報導：終於等到喇！肥媽Maria Cordero同鼎爺李家鼎自從喺節目《黃金盛宴》入面合作過之後，唔少觀眾都開埋口講，想睇佢兩個拍住上做主持嘅飲食節目，呢個願望成真喇！呢日肥媽同鼎爺，就同埋游嘉欣一齊為全新節目《肥媽李鼎》進行錄影。