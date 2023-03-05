肥媽李鼎丨新節目加爆料元素 肥媽稱首集先爆鼎爺媾女史
唔好以為搵咗肥媽同鼎爺呢兩大高手嚟，成個節目就淨係得煮餸煮餸同煮餸，肥媽話喺節目入面佢哋仲會有爆料環節！肥媽話節目一面爆嘅第一單料，就係鼎爺點樣媾佢老婆，仲指自己係呢件事嘅「目擊者」呀！不過想叫肥媽鬆口透露少少嚟聽，佢就即刻賣關子叫大家到時睇節目，又話佢同鼎爺喺娛樂圈咁耐，同過唔少人合作，當中知道好多未被報道過嘅料，都會喺節目入面爆畀觀眾聽。
當然《肥媽李鼎》呢個節目都係以烹飪做主軸，所以肥媽同鼎爺都有分享返每道菜背後嘅小故事，肥婆話當年佢味「電飯煲雞」出街之後，蔡一傑就曾經懷疑過係咪真係可以用電飯煲嚟煮雞，點知對方實測完先相信真係可行； 而鼎爺就指好多後生都係睇完佢哋出手後，先相信佢哋烹飪嘅技術。
要跟住兩大高手做烹飪節目，嘉欣就話因為自己成日睇住自己媽咪入廚，所以佢本身嘅廚藝都係有啲底子，仲話自己嘅切功得到鼎爺認證，又誇下海口指拍完呢個節目之後，一定會令肥媽同鼎爺親口講一句：「呢個𡃁妹都煮得吓嘢！」
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