肥媽李鼎丨游嘉欣衝口而出話肥媽發姣成金句 指生蠔似「精子」遭鼎爺窒…
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無線娛樂新聞台報導：肥媽李鼎丨游嘉欣衝口而出話肥媽發姣成金句 指生蠔似「精子」遭鼎爺窒爆
TVB煮食節目《肥媽李鼎》爆紅，肥媽同李家鼎不時喺節目一邊爆料一邊教煮嘢食，大受觀眾歡迎，加上「問題少女」游嘉欣語出驚人，三人合作擦出火花成為亮點。
游嘉欣大讚肥媽同鼎爺非常好，更指有次衝口而出話肥媽發姣，自己冇諗過呢句成為金句！游嘉欣今次跟前輩合作獲益良多，肥媽傳授自己嘅生B要訣，同埋教佢做人哋新抱點樣爭取老爺奶奶嘅喜愛。
游嘉欣感激阿爺同肥媽教咗自己好多嘢，佢預告之後嗰幾集更好笑！游嘉欣語出驚人指生蠔似精子？游游笑言似精子啩，令人摸不着頭腦，鼎爺聞言窒爆：「咁啲精子似蝌蚪，食蝌蚪吖笨！」
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台