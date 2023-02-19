《好聲音》成員驚喜賀肥媽生日 老友突襲送蛋糕壽星喜極而泣

無線娛樂新聞台報導：近日暫時放低鑊剷嘅 肥媽 ，每個星期都要忙住為《中年好聲音》擔任評判，早前仲邀請咗一班參加者為佢嘅紅館演唱會擔任嘉賓，為一眾堅持理想嘅朋友圓夢。而2月18號就69歲生日嘅佢，就獲台前幕後同一班參加者送上大驚喜，喺錄影現場突擊為佢提早慶祝呀。