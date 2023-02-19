《好聲音》成員驚喜賀肥媽生日 老友突襲送蛋糕壽星喜極而泣
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無線娛樂新聞台報導：近日暫時放低鑊剷嘅 肥媽 ，每個星期都要忙住為《中年好聲音》擔任評判，早前仲邀請咗一班參加者為佢嘅紅館演唱會擔任嘉賓，為一眾堅持理想嘅朋友圓夢。而2月18號就69歲生日嘅佢，就獲台前幕後同一班參加者送上大驚喜，喺錄影現場突擊為佢提早慶祝呀。
除咗節目嘅各位評判同參賽者之外，就連肥媽嘅老友 黑妹 王綺琴 同有份參賽嘅囡囡 蔡穎秋 等都突然出現送上蛋糕，搞到肥媽流下感動嘅眼淚呀。
除咗呢日慶祝之外，早前家人已經有連串驚喜，好似姨甥孫就送咗隻可愛狗仔陪住肥媽呀。至於唔少已經離開節目嘅參加者，呢日都特別返到電視城同肥媽慶祝，仲話非常多謝肥媽嘅指導呀。而原來主持 車婉婉 亦都同肥媽相識多年，仲話肥媽係自己唱歌嘅啟蒙老師呀。
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《中年好聲音》有邊幾位參賽者值得留意？
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台
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