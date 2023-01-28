肥媽紅館演唱會開鑼 嘉賓鼎盛憶亡夫泣不成聲

肥媽紅館演唱會開鑼 嘉賓鼎盛憶亡夫泣不成聲

TVB娛樂新聞
東方新地

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無線娛樂新聞台報導：肥媽 嘅一連兩場紅館演唱會，年初六正式開鑼演出，大班好友唔係到場欣賞就係送花支持，而肥媽仲以非常華麗嘅歌衫登台獻唱。呢晚嘅嘉賓陣容亦都非常強勁，好似早前喺《黃金盛宴》合作完嘅 馬浚偉 《聲夢2》嘅 Janees黃洛妍 仲有一班《中年好聲音》嘅選手都先後登場。

事後肥媽接受訪問，就話特別安排《好聲音》嘅參賽者演出，希望佢哋有更好發展同一嘗登上紅館嘅滋味喇。而Janees原來更加係同肥媽早已相識，早喺對方參賽前已經邀請，證明自己眼光唔錯咁話呀。

至於齊齊放低競爭上台表演嘅《好聲音》參賽者，就話非常Enjoy呢次紅館舞台體驗，仲話緊張到瞓唔著，Janees亦都話非常享受呀。而 李玟 日前傳出要接受手術，身為二家姐嘅李思林就話一度打算棄賽陪伴Coco喇。

呢日台上亦都有環節悼念同肥媽相依多年嘅亡夫，期間肥媽仲感觸到淚流不止呀。

網民點睇？

肥媽肥媽好精彩呀努力加油

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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