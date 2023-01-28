肥媽紅館演唱會開鑼 嘉賓鼎盛憶亡夫泣不成聲

無線娛樂新聞台報導：肥媽 嘅一連兩場紅館演唱會，年初六正式開鑼演出，大班好友唔係到場欣賞就係送花支持，而肥媽仲以非常華麗嘅歌衫登台獻唱。呢晚嘅嘉賓陣容亦都非常強勁，好似早前喺《黃金盛宴》合作完嘅 馬浚偉 《聲夢2》嘅 Janees黃洛妍 仲有一班《中年好聲音》嘅選手都先後登場。