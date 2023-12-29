鼎爺擺游嘉欣緋聞上枱叫A1少女 游游解「三朝回門」肥媽O晒嘴
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無線娛樂新聞台報導：由肥媽、鼎爺李家鼎及游嘉欣（游游）擔任主持嘅飲食節目《肥媽李鼎》，最新一輯《肥媽李鼎打大佬》載譽歸來，將喺1月1號起、逢周一至三晚10點半翡翠台播映，延續「肥媽李鼎」特色，肥媽同鼎爺再度聯手一邊煮餸一邊交流人生大Project，而「00後問題少女」游游繼續打爛沙盤問到篤。
鼎爺擺游游緋聞上枱，笑指「A0」少女游游已變「A1」，游游即扮喊嗌唔係；而游游喺節目中亦再次化身問題少女，解釋「三朝回門」搞到肥媽都O晒嘴，鼎爺更反擊問題少女，而肥媽亦重提當年捉姦在床嘅畫面，真係話題夠Juicy、食物好Yummy！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台