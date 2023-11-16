肥媽搞Fans聚會600人齊聚超熱鬧 70年代主題扮相顏志恒最投入
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無線娛樂新聞台報導：肥媽 平時除咗擔任《中年好聲音》評判之外，仲成日網上開Live教世界各地朋友煮平靚正菜色，唔少網友都係佢Fans。而呢日佢就特別安排一次線下聚會，筠開47圍同超過600名Fans見面開Party，仲叫埋黑妹李麗霞 伍仲衡 韋綺姍 仲有《好聲音》唔少成員都齊齊參與，以70年代打扮現身，場面非常熱鬧。
呢晚齊齊食好嘢又抽獎，加埋大家又輪流上台唱歌，氣氛就梗係高興啦，肥媽同黑妹仲齊齊扮返少女，點知做訪問就猛鬥嘴，非常搞笑。呢晚門票閃電賣晒，而一眾贊助商仲非常俾面，肥媽就話要再三多謝喇。
見到一眾《好聲音》經過節目之後大受外界關注，肥媽就感嘆話人生難得有第二次機會，所以會繼續支持各位成員咁話喇。雖然大家打扮都用過心機，不過添Sir就點睇都有啲Hea喇，而大家仲一致公認最佳打扮要頒俾Benson呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台