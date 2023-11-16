肥媽搞Fans聚會600人齊聚超熱鬧 70年代主題扮相顏志恒最投入

無線娛樂新聞台報導：肥媽 平時除咗擔任《中年好聲音》評判之外，仲成日網上開Live教世界各地朋友煮平靚正菜色，唔少網友都係佢Fans。而呢日佢就特別安排一次線下聚會，筠開47圍同超過600名Fans見面開Party，仲叫埋黑妹李麗霞 伍仲衡 韋綺姍 仲有《好聲音》唔少成員都齊齊參與，以70年代打扮現身，場面非常熱鬧。