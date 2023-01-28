肥媽紅館騷邀《中年好聲音》參賽者獻唱 李思林透露李玟身體不適未能捧…
一連兩場《肥媽面對面演唱會》於年初六首場開鑼，肥媽Maria Cordero呢日與一眾嘉賓「黑妹」李麗霞、「細細粒」陳嘉佳、蘇姍等踏上台板綵排，各人準備就緒，個騷因疫情延期咗一年，加上肥媽好耐冇同觀眾近距離互動，所以肥媽心情特別興奮。
肥媽準備懷舊國語歌、廣東歌及英文歌，希望大家一齊唱，懷緬光輝時光，今次肥媽請咗《中年好聲音》20強及黑妹女兒葉穎秋擔任表演嘉賓，首度踏上紅館舞台獻唱，一班參賽者相當興奮，眾人好多謝肥媽給予機會，幫佢哋實現夢想。
唔少《中年好聲音》嘅參賽者買定門票請家人到場，何博文邀家人睇騷，李思林則為媽咪準備VIP席，見證呢個時刻，佢哋仲異口同聲對肥媽講「我愛你」；提到妹妹李玟近日貼出身上掛著醫療引流袋，裡頭有粉紅色液體嘅照片，家姐李思林透露李玟仍在康復中，因身體出狀況，妹妹未能親身捧場。
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