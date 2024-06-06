《學神爸媽Get Set Go！》森美與Ben Bowie的育兒大挑戰
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在最新一集的《學神爸媽Get Set Go！》中，六歲的Kyra成為了節目的「個案主角」。節目中，三位嘉賓面臨的首個挑戰是要與Kyra一起完成層層疊遊戲和拼圖，並透過這些活動來探究Kyra專注力不足的問題。
育兒經驗豐富的森美出馬
學神爸媽包括袁偉豪（Ben）和張寶兒（Bowie）首先嘗試與Kyra互動，但Kyra因為怕生而難以開口，甚至出現了腳軟的情況。接著，擁有21年育兒經驗的森美大哥登場，他運用了四種策略：「扮搵人」、「扮唔識」、「搞氣氛玩互動」及「事後檢討」，成功地吸引了Kyra的注意力。「有鬍鬚嗰個哥哥似唔似賊呀！」森美的幽默讓現場氣氛一片歡樂，他分享了自己的育兒心得：「小朋友好得意，你以為問佢佢就會答？其實唔係，要問得啱、啱情緒、啱時間、啱氣氛，要好似追女仔咁樣！」
挑戰專注力的寫字任務
第二個任務是讓專注力不足的Kyra完成10張毛筆字，並且不能出界。森美首先使用「美食誘惑」策略，但只成功讓Kyra完成兩張毛筆字。隨後Ben和Bowie接力嘗試，當Kyra即將完成最後一張毛筆字時，Ben卻突然說：「好嘢，可以去食嘢！」這讓Bowie不滿地反駁：「佢仲有一張喎，淨係顧住食嘢！」Ben的行為甚至引來了臨床心理學博士Ming的批評：「（Ben）做緊啲唔好榜樣（意指家長不應代小朋友完成功課／任務）！」
改正餐桌上的壞習慣
節目的終極任務是在與Kyra共進晚餐時，幫助她改正「擘大腳」、「䟴腳」及「用手或衫抹嘴」等餐桌上的壞習慣。
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圖片來源：TVB