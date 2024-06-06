《學神爸媽Get Set Go！》森美與Ben Bowie的育兒大挑戰

在最新一集的《學神爸媽Get Set Go！》中，六歲的Kyra成為了節目的「個案主角」。節目中，三位嘉賓面臨的首個挑戰是要與Kyra一起完成層層疊遊戲和拼圖，並透過這些活動來探究Kyra專注力不足的問題。