定欣堅持鍛鍊備不時之需 Gin Lee曾跌咪深明祖兒心情
廣告
無線娛樂新聞台報導：胡定欣 姜皓文 向海嵐 李幸倪 等呢日齊齊獲一個健美頒獎禮頒發獎項，一身簡約黑色貼身裙到場嘅定欣盡騷迷人曲線體態美，獲 胡楓 頒獎嘅佢仲話，自己自拍攝《城寨英雄》時開始鍛鍊體格應付打鬥場面，之後更將運動變成習慣呀。佢仲話若他日再有動作戲開拍，自己隨時都可以自如上陣，仲以此為目標不斷訓練呀。
同樣日夜狂操跑唔停嘅黑哥，呢日就話早前身處大馬日日唔同美食令身形暴漲，搞到一收到邀請時就緊張到即時加操。不過一講起榴槤你睇佢雙眼發光，就知忍口真係唔係易事啦，之後又要飛往當地宣傳新戲嘅佢，睇嚟又要再Keep過喇。
而 容祖兒 日前舉行演唱會期間，手中咪高峰竟然不慎飛落台，呢日 Gin Lee 就話兩年前自己都曾經試過一次，仲話當時腦海一片空白唔知點算好呀。
即刻Follow TVB 娛樂新聞台 Facebook專頁 https://www.facebook.com/TVBENews
登入myTV SUPER享受睇TVB自製節目7日包括娛樂新聞的免費點播 https://bit.ly/2TXLlM0
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！
撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台