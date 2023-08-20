定欣堅持鍛鍊備不時之需 Gin Lee曾跌咪深明祖兒心情

無線娛樂新聞台報導：胡定欣 姜皓文 向海嵐 李幸倪 等呢日齊齊獲一個健美頒獎禮頒發獎項，一身簡約黑色貼身裙到場嘅定欣盡騷迷人曲線體態美，獲 胡楓 頒獎嘅佢仲話，自己自拍攝《城寨英雄》時開始鍛鍊體格應付打鬥場面，之後更將運動變成習慣呀。佢仲話若他日再有動作戲開拍，自己隨時都可以自如上陣，仲以此為目標不斷訓練呀。