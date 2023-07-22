定欣越南與港姐拍攝暗中觀察 9月生日將再與Fans辦大型聚會
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無線娛樂新聞台報導：胡定欣 呢日同 羅霖 仲有設計師 何國鉦 一齊現身一個選美比賽嘅記者會，佢哋三位將會為比賽擔任評判，而前港姐 何艷娟 呢日亦都有現身現場支持。
啱啱先由越南拍攝港姐外景返港嘅定欣，三日兩夜行程同16位候選佳麗有大量接觸機會，家欣就大讚部份佳麗充滿自信，不過亦感受到有人非常緊張呀。佢仲話雖然時間緊迫，不過都趁上機前大啖當地美食，仲令佢回味無窮呀。
經過幾年疫情之後，定欣又宣佈今年將會再次舉辦生日Party同Fans一齊慶祝，好幾年冇同大家齊齊聚會嘅定欣，仲話已經定好地點，仲會有Live Band伴奏咁話。
而啱啱過完生日嘅 阮兒 就獲圈外男友以商場嘅巨形廣告牌祝賀，令佢非常驚喜仲覺得非常浪漫。佢仲講到同男友雖然仍然熱戀當中，不過已經討論過婚嫁問題，仲話非常期待男友嘅下一次驚喜呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台