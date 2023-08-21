獨家丨定欣生日聚會儼如小型音樂會 笑言會為空白感情繼續努力
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無線娛樂新聞台報導：9月9號生日嘅胡定欣，今年選擇同粉絲舉行fans meeting嚟預祝生日，近百fans到場，唔少仲係由內地、星加坡、馬來西亞、英國、芬蘭等地飛到香港出席呢次聚會，令到定欣相當感動。
定欣話因為疫情關係，同fans已經有成5年冇相聚過，而平日粉絲們嘅私訊，定欣話自己有偷偷地睇，知道fans們遇到生活上嘅困難同問題，而今次呢個聚會就係想同fans講，大家一定可以跨過所有困境。
為咗答謝fans一直以嚟嘅支持，呢日定欣就獻唱咗多首歌曲，氣氛似足一個小型音樂會。唱歌比賽入行嘅定欣，多年嚟都冇放棄過音樂夢，喺4年前更加重新學唱歌進修唱功，呢日唱返佢第一首練習嘅歌曲《我們都是這樣長大的》時，更加感觸落淚。
由於感情一直未有着落，所以定欣被封為圈中黃金剩女，對於感情事定欣笑言會繼續努力喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台