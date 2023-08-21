獨家丨定欣生日聚會儼如小型音樂會 笑言會為空白感情繼續努力

無線娛樂新聞台報導：9月9號生日嘅胡定欣，今年選擇同粉絲舉行fans meeting嚟預祝生日，近百fans到場，唔少仲係由內地、星加坡、馬來西亞、英國、芬蘭等地飛到香港出席呢次聚會，令到定欣相當感動。