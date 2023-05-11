慈善晚宴星光熠熠 胡定欣勤練歌獲老師大讚 朱晨麗澄清千萬豪宅傳聞

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：呢晚一個慈善晚宴可以話星光熠熠，好似 胡定欣 譚俊彥 朱晨麗 蘇永康 陳曉東 周勵淇 同呂良偉夫婦都盛裝打扮現身，而定欣呢晚同阿公合唱一曲又獨唱，似乎歌癮大發，仲指疫情期間自己一直有努力練歌，但係就覺得自己仍然有好多需要學習喇。

而被指搬風水屋大曬千萬豪宅海景嘅朱朱，就回應其實短片並非真實嘅寓所喇，佢仲話好快就會加入直播帶貨行列，所以正密密準備當中喇。一向錫家人嘅Shaun，今年就因為要開工正日未能同家人慶祝，不過佢已經準備好提早同佢哋齊齊食飯喇。

同樣要開工嘅仲有阿公蘇永康，佢呢次更加要出埠工作，所以一樣提早同屋企三位媽媽食飯慶祝喇。

Niki近年不時喺網上頻道同大家分享美容心得，不過日前佢就分享自己懷孕時幾乎小產嘅經歷，呢日佢就再次回應當時嘅驚險情況，仲話各位女性都要千萬小心呀。而佢嘅好拍檔東東就指好快會推出新歌，今次自己更加參與好多幕後製作，仲會同以往有非常唔同風格呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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