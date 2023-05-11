慈善晚宴星光熠熠 胡定欣勤練歌獲老師大讚 朱晨麗澄清千萬豪宅傳聞

無線娛樂新聞台報導：呢晚一個慈善晚宴可以話星光熠熠，好似 胡定欣 譚俊彥 朱晨麗 蘇永康 陳曉東 周勵淇 同呂良偉夫婦都盛裝打扮現身，而定欣呢晚同阿公合唱一曲又獨唱，似乎歌癮大發，仲指疫情期間自己一直有努力練歌，但係就覺得自己仍然有好多需要學習喇。