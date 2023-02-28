黎諾懿辦相親團邀高海寧 胡定欣拒談感情嫌方力申多嘴
胡定欣首次與方力申拍劇，笑言今時今日嘅小方整個感覺已變得截然不同，小方好專業、好投入角色，埋位演母子戲份感覺幾有趣，胡定欣希望下次同小方合作，可以演啲冇咁敵對嘅角色，胡定欣笑指叫佢演「後父」或者大哥哥角色。
方力申早前喺社交網貼出舊照，爆昔日隊友對定欣好感興趣，網民希望「金牌媒人」Bob快啲出手，定欣聞言即大笑：「佢（小方）成日都講多晒，佢太talkative，個人打開咗。」
同場嘅黎諾懿近年多咗做幕後工作，佢本身想啲節目同身邊嘅高海寧合作，黎諾懿好大反應：「我次次都有預你，係你成日推我啲嘢。」高海寧澄清只係咁啱唔得閒，嗰陣唔喺香港，黎諾懿最想開一個相睇團：「佢而家好鍾意識男仔，佢而家好開心㗎！識男仔即係好鍾意同大家相處。」高海寧解釋係身邊朋友關心其感情狀況，鍾意撮合佢識男仔，黎諾懿即答：「嗰個係阿Bob嚟！」
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