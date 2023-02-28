黎諾懿辦相親團邀高海寧 胡定欣拒談感情嫌方力申多嘴

無線娛樂新聞台報導：胡定欣、高海寧、黎諾懿、周勵淇、肥媽、應屆港姐冠軍林鈺洧、亞軍許子萱、季軍梁超怡及友誼小姐邢慧敏等一眾藝人呢日現身一個文化節活動，四位星級媽咪包括古天樂媽咪李綺雯、佘詩曼媽媽Lily、湯盈盈媽媽同劉雅麗媽媽曉華都有赴會，胡定欣喺新劇《廉政狙擊》挑戰演方力申繼母，二人喺劇中針鋒相對，不過佢哋私下係相識廿幾年嘅好朋友。