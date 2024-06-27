胡定欣黎耀祥再續前緣 《巾幗梟雄之懸崖》發布會淚洩幕後小故事

意外機會成就深厚緣份

胡定欣回憶起自己剛入行時的一段小插曲，當時因為一位女演員突然懷孕而退出，她才得以參與《巾幗梟雄》的演出。「當時有個女演員拍了一天後發現自己懷孕了，我才有機會演那個角色。對於我和祥仔來說是一個很深的緣份，15年前種下的種子，如今我再有機會參演一個這麼經典的劇集系列品牌，真的是很好的回憶。」這段經歷不僅加深了她與黎耀祥的友誼，也為她的演藝生涯帶來了轉機。

多次合作鑄就默契

胡定欣在多個場合都曾公開感謝黎耀祥，她表示每次與他的合作都是一次學習的機會。「每次跟他合作都是學習機會。」黎耀祥也認為胡定欣是他在TVB合作次數最多的女演員，兩人的默契可見一斑。據悉，《巾幗梟雄之懸崖》是他們第八次合作的劇集。他們過去的合作作品包括《奇幻潮之地獄階梯》、《巾幗梟雄》、《巾幗梟雄之義海豪情》、《法證先鋒III》、《大太監》、《名門暗戰》及《公公出宮》等，每一部作品都見證了他們之間的深厚友情和專業合作。