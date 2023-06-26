胡慧沖返港現身旅遊展 冬蔭妹報喜升呢做媽咪

無線娛樂新聞台報導：同 胡慧沖 早前一齊來港出席活動嘅 冬蔭妹 呢對好拍檔，日前再次齊齊返港現身旅遊展宣傳泰國，新婚冇耐做幸福人妻嘅冬蔭妹，呢日仲報喜已經有懷有BB，冬蔭BB仲大約會喺11月出世，不過佢就話工作已經一直排到8月，所以繼續會開工咁話喇。