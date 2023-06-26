胡慧沖返港現身旅遊展 冬蔭妹報喜升呢做媽咪

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TVB娛樂新聞
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無線娛樂新聞台報導：同 胡慧沖 早前一齊來港出席活動嘅 冬蔭妹 呢對好拍檔，日前再次齊齊返港現身旅遊展宣傳泰國，新婚冇耐做幸福人妻嘅冬蔭妹，呢日仲報喜已經有懷有BB，冬蔭BB仲大約會喺11月出世，不過佢就話工作已經一直排到8月，所以繼續會開工咁話喇。

第一胎通常都會好緊張，佢就話同老公同一樣既緊張又興奮喇，Roger仲爆冬蔭妹冇時停，上台表演仲跟住舞步繼續跳呀。Roger仲話繼續會同呢位準媽咪拍檔，所以陀B嘅冬蔭妹會繼續出現，仲話會繼續有其他主持人加入，同原有班底為大家搜羅新旅遊資訊呀。

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台

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