胡慧沖再返港出席泰國節 旋風返泰國賀冬蔭妹出閣
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無線娛樂新聞台報導：日前先現身香港潑水節嘅「泰國通」 胡慧沖 呢日又再返港，為泰國官方舉辦嘅泰國節空傳，大會仲將蘭桂坊一角佈置到好似泰國街頭一樣，無論係Tuk Tuk定美食都齊齊出現呀。
Roger又話除咗商品之外，呢次亦都會為大家介紹當地文化，好似潑水節嘅傳統習俗咁。新聞指近日泰國氣溫超過攝氏50度，政府更呼籲如非必要避免外出，而Roger就指其實唔需要太擔心喇。
雖然大家都認為Roger成日都介紹泰國，不過長居當地嘅佢其實同時都會為泰國朋友介紹香港，好似佢嘅節目中經常出現，23號出嫁嘅冬蔭妹就會同老公好快來港度蜜月喇，佢仲話香港對泰國人一樣有好大吸引力咁話呀。
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台