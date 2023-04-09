胡慧沖預告拍檔冬蔭妹結婚暫別團隊 分享泰國出境重要貼士

無線娛樂新聞台報導：「泰國通」胡慧沖呢日以形象大使身份，出席香港舉行嘅潑水節活動，由佢主持TVB旅遊節目《沖遊泰國》系列已去到第8輯，呢個系列一直深受觀眾歡迎，不過胡慧沖預告拍檔冬蔭妹結婚暫別團隊，胡慧沖招攬新人加入，期望冬蔭家族越來越多人。