胡慧沖預告拍檔冬蔭妹結婚暫別團隊 分享泰國出境重要貼士
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無線娛樂新聞台報導：「泰國通」胡慧沖呢日以形象大使身份，出席香港舉行嘅潑水節活動，由佢主持TVB旅遊節目《沖遊泰國》系列已去到第8輯，呢個系列一直深受觀眾歡迎，不過胡慧沖預告拍檔冬蔭妹結婚暫別團隊，胡慧沖招攬新人加入，期望冬蔭家族越來越多人。
胡慧沖透露第9輯暫定於10月播出，希望今次推出新一輯節目追過杜如風《解風東京》嘅收視，胡慧沖日前參與一個泰國慈善舞台劇，與羅家英、楊玉梅及林韋辰等演出，佢好開心今次演出成功，同時身為泰國旅遊達人嘅胡慧沖亦有分享往返當地嘅小貼士！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台