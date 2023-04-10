胡曦文王君馨惺惺相識多合作 黎芷珊透露新節目內容
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無線娛樂新聞台報導：胡曦文（前名胡敏珊）創立嘅手錶品牌新店開幕，除咗男友Joseph羅御軒到場幫手打點外，好友王君馨、黎芷珊、張紋嘉、Jase何建曦等都有現身撐場。
而家以獨立歌手身份發展嘅Grace，由於自信、勇敢創新嘅性格吸引到胡曦文，早前佢仲為Grace嘅新歌MV贊助首飾，講到之後佢哋仲會唔會有其他合作？兩位都話一定會有，但因為大家都好忙要再夾下。雖然而家忙緊造歌，但Grace話造人大計都仍然進行中呀。
同場嘅Jase亦表示自己忙緊做新歌、新碟同一個音樂劇，希望一切都可以喺年中完成呀。至於子珊姐姐就透過自己籌備緊一個新節目，如果成功嘅話，喺節目入面自己會周圍飛，仲會有好多藝人朋友一齊拍，而節目內容就會係同將舉行巡迴演唱嘅藝人朋友有關呀！
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台