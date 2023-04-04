胡杏兒型爆出席上海時裝周 短髮露腰性感撫媚
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無線娛樂新聞台報導：胡杏兒 呢日以一身西裝外打扮現身上海時裝周其中一個活動，以招牌短髮加係咁易露一露腰，就已經夠晒性感又有型，盡展女人味喇。杏兒又話自己對西裝情有獨鍾，同時仲有形狀特別嘅大耳環都深得自己歡心呀。
近年都專注投入內地市場嘅佢，雖然已為三子之母，不過身材一樣Fit到漏，佢仲話自己其實非常為食，但係就會對飲食比較注意，而要開工前幾日亦會特別控制食量，加埋適當運動就可以保持好身形喇。
小朋友嘅成長對父母係非常珍貴嘅時光，所以杏兒都話工作之餘大部份時間都會陪小朋友，加上目前防疫限制已經取消，所以就更易控制時間喇。
網民點睇？
比心機，杏兄妳絕對有能力、有才華、對時裝具備高瞻遠矚的觸覺。恭喜杏兒被邀請出席上海時裝週！❤
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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台資料或影片來源：[email protected]娛樂新聞台