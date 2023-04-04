胡杏兒型爆出席上海時裝周 短髮露腰性感撫媚

無線娛樂新聞台報導：胡杏兒 呢日以一身西裝外打扮現身上海時裝周其中一個活動，以招牌短髮加係咁易露一露腰，就已經夠晒性感又有型，盡展女人味喇。杏兒又話自己對西裝情有獨鍾，同時仲有形狀特別嘅大耳環都深得自己歡心呀。