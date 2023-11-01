杏兒傳統中國風打扮現上海 張雨綺拍醫療劇戲稱可施手術
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無線娛樂新聞台報導：胡杏兒 日前先喺香港性感現身一個品牌活動，呢日又喺上海出現，同 張雨綺 等藝人參與一個時裝展，一身翠綠中式打扮嘅杏兒，仲話自己對中國風設計情有獨鍾，仲話對當中服裝細節特別鍾情咁話喎。
張雨綺嘅新劇早前扮演一明海外醫療隊醫生，仲飛到非洲拍攝外景，非常期待新劇播出，拍攝時仲學到唔少醫療知識，更搞笑話可以落手做手術呀。另一美 娜然 喺系列電影演出後爆紅，被視為新一代妲己代言人，佢仲叫大家期待系列作嘅第二同第三部推出呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台