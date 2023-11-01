杏兒傳統中國風打扮現上海 張雨綺拍醫療劇戲稱可施手術

無線娛樂新聞台報導：胡杏兒 日前先喺香港性感現身一個品牌活動，呢日又喺上海出現，同 張雨綺 等藝人參與一個時裝展，一身翠綠中式打扮嘅杏兒，仲話自己對中國風設計情有獨鍾，仲話對當中服裝細節特別鍾情咁話喎。