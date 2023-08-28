修哥羅蘭飯局加入《好聲音》 林雅詩返港出新歌煩搵MV男角
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無線娛樂新聞台報導：胡楓 同 羅蘭 呢日現身一個電影活動，講起日前 肥媽 親自下廚邀請兩位長輩食飯，同場仲有《中年好聲音》嘅大班成員，修哥呢日講起當晚熱鬧情況就不知幾高興，仲話呢餐「鱘龍宴」滋咪之餘，仲有大量好歌聽，連羅蘭姐都開金口齊齊唱呀。
已移居英國嘅 林雅詩 雖然平時會陪住喺當地讀書嘅囝囝，但係香港有工作就會返港，呢日佢就話即將會推出自己嘅新歌，但係就煩惱搵男主角拍MV嘅問題喇。而再懷孕嘅可嵐，呢日挺孕肚出現，仲笑言大囝已經係中學生，平時出街拖手都感慨已經成為大少男喇。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台