胡楓擔任「粵劇金紫荊獎」頒獎嘉賓 粵劇名伶吳仟峰喜獲藝術成就獎
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無線娛樂新聞台報導：粵劇名伶吳美英、新劍郎、王超群及一眾粵劇界前輩及新貴呢晚齊集「香港粵劇金紫荊獎」頒獎禮，大會邀請修哥胡楓及貝安琪擔任頒獎嘉賓，修哥平時亦有聽粵劇，更提議粵劇可以精簡演繹。
粵劇名伶吳仟峰獲藝術成就獎，廖國森則獲頒資深專業演員獎，吳仟峰明年踏入演藝界60周年，喺60年裡面得到好大嘅卓越成就，獲得各界認同及支持，令吳仟峰好有滿足感，廖國森直認係後輩，做咗43年一直獲得好多前輩指導，成就咗今日嘅佢，而新劍郎感謝郭銘祥先生支持粵劇界發展。
梁非同與一眾粵劇新貴獲頒優秀年青演員獎，佢哋感謝前輩悉心栽培，多謝評判對佢哋嘅肯定，謝曉瑩今次連奪三獎，亦有分享得獎喜悅！
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台