胡楓獲頒TVB傑出員工 Joe Jonior黑妹道賀大數優點
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無線娛樂新聞台報導：縱橫演藝圈70年嘅修哥 胡楓 一直敬業樂業，成就有目共睹，修哥呢日就榮獲TVB 2023年下半年度嘅傑出員工獎。修哥得悉喜訊後都仲約埋Joe Junior同黑妹等一班老友記食飯慶祝，分享呢份喜悅時，修哥仲不失幽默話：「我係一個好好嘅員工，但傑出嚟講TVB有好多人傑出，人人都好勤力為公司做嘢。」
修哥呢日仲分享面試時唔止一啲都唔緊張，反而同十幾位評審有傾有講，氣氛好愉快。而老友Joe Junior就大讚修哥為人有修養、既勤力亦樂於教導人，喺修哥身上獲益良多，真係「學到老，做到老！」，盼望可以再合作拍戲又或者開拍新一輯小生去旅行呀。
黑妹則佩服修哥無懼艱苦困難嘅精神，令佢印象最深刻就係獲修哥不時叮囑要注意健康多行路。正能量飽滿嘅修哥又大方分享人生座右銘，就係要健康同勤力工作，仲話希望有佢嘅存在就能夠帶畀大家歡樂，風趣幽默嘅一面真係並非人人都學到呀。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台