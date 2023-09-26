胡楓獲頒TVB傑出員工 Joe Jonior黑妹道賀大數優點

無線娛樂新聞台報導：縱橫演藝圈70年嘅修哥 胡楓 一直敬業樂業，成就有目共睹，修哥呢日就榮獲TVB 2023年下半年度嘅傑出員工獎。修哥得悉喜訊後都仲約埋Joe Junior同黑妹等一班老友記食飯慶祝，分享呢份喜悅時，修哥仲不失幽默話：「我係一個好好嘅員工，但傑出嚟講TVB有好多人傑出，人人都好勤力為公司做嘢。」