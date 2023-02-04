林依晨祝福胡歌已婚做老竇 笑彭于晏被催婚較苦惱
林依晨真心祝福胡歌，能搵到相契合嘅人生伴侶並不容易、擁有一個甜美嘅女兒係更大嘅幸福，真係緣份好深先會綁喺一齊，林依晨笑言：「就是珍惜一切，深深地祝福，然後彭于晏最近可能比較苦惱。」彭于晏單身多年遲遲冇拍拖對象，如今胡歌脫離單身，粉絲紛紛對彭于晏催婚。
林依晨目前好享受湊女，每日發生不少趣事，佢好怕錯過阿女嘅成長點滴，下一部戲要去台東一個星期拍外景，佢已經不捨跟愛女，林依晨今個農曆新年亦放下工作，留喺台北陪伴屋企人享受家庭樂，之後出發陪奶奶返台南娘家，品嚐當季嘅新鮮食物。
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