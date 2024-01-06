胡渭康慈善演唱會獲韋綺姍顏志恒任表演嘉賓 小虎隊林利專登返港撐場…
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無線娛樂新聞台報導：胡渭康慈善演唱會獲韋綺姍顏志恒任表演嘉賓 小虎隊林利專登返港撐場
胡渭康呢晚舉行慈善演唱會獲不少圈中好友大力支持，韋綺姍（Rita）、文佩玲、顏志恒、支嚳儀及魏嘉信等擔任表演嘉賓，小虎隊成員林利專登返港撐場。
一向善心爆棚嘅胡渭康，跟一班小朋友唱歌傳遞愛與和平，胡渭康一直有做義工，更影響身邊好友Rita一同做善事，Rita呢晚帶病上陣，但係二人合唱時依然水準十足，胡渭康同Rita更喺台上大放笑彈，承諾會照顧好友。今年係梅艷芳逝世20周年，同係第一屆新秀歌唱比賽出身嘅胡渭康更喺台上留櫈紀念梅姐。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台