孖顏志恒魏嘉信為慈善騷綵排 胡渭康獲尹新杰讚跳舞天份高
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無線娛樂新聞台報導：胡渭康 一月初將會舉行慈善騷，呢日佢就同嘉賓 顏志恒 魏嘉信 一齊排舞，阿康好感激各方好友大力支持，其中中聲2嘅尹新杰仲幫手編舞添，尹新杰睇過阿康嘅舞技，都大讚佢好有跳舞天份呀。
呢次嘅演出，阿康除咗山動跳拉丁舞之外，仲會同Bensen同埋阿Cris一齊合唱經典歌兼大騷舞技，佢兩位不知幾快上手，雖然Cris謙稱自己唔擅長跳舞，但經過阿康鼓勵，當堂信心都大增呀。而兩位有機會同阿康演唱經典作品，佢哋都覺得好開心，Cris仲覺得好夢幻，唔太真實添。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台