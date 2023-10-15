胡鴻鈞孖坤哥唱《友共情》有微言？ 暫以音樂路發展為主

無線娛樂新聞台報導：胡鴻鈞（Hubert）與吳業坤同係《超級巨聲》出身，呢日一齊錄TVB流行音樂節目《J Music》合唱《友共情》，好耐冇喺節目見到呢個組合出現，二人唱得相當投契，但胡鴻鈞對呢個組合似乎有啲微言。