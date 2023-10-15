胡鴻鈞孖坤哥唱《友共情》有微言？ 暫以音樂路發展為主
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無線娛樂新聞台報導：胡鴻鈞（Hubert）與吳業坤同係《超級巨聲》出身，呢日一齊錄TVB流行音樂節目《J Music》合唱《友共情》，好耐冇喺節目見到呢個組合出現，二人唱得相當投契，但胡鴻鈞對呢個組合似乎有啲微言。
胡鴻鈞笑言唔想再同坤哥合唱，皆因最近佢哋啲騷都互相請對方做嘉賓，胡鴻鈞今次會唱新歌，又唱啲大家熟悉嘅歌曲，胡鴻鈞早前宣佈加盟新唱片公司兼推出首支國語歌，暫以音樂路為主，佢透露早排又去北京錄音，仲同當地音樂人合作，佢好期待新作品。
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撰文：東方新地圖片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台資料或影片來源：Youtube@TVB娛樂新聞台