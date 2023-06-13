胡鴻鈞加《愛．回家》成員拍新廣告 長腳蟹帶隊高鐵站上演追星記
同阿蟹一齊追星嘅仲有 余思霆 吳子沖 同 陳戩浩 ，佢哋仲將年輕時追星嘅經歷擺落今次演出，仲分享佢哋當年迷偶像嘅心情呀。而 李爾晨 呢日就一身制服出現，仲被幕後要求佢幻想自己好似Chilam當年《衝上雲霄》一樣咁有型，搞到佢非常大壓力呀。
平時多數齊齊拍劇嘅佢哋，呢次難得齊齊拍攝廣告， 阮政峰 佢哋都話要多謝台前幕後多年來嘅努力令大家形象入屋，先至有今次機會咁話呀。
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將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
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