胡鴻鈞加《愛．回家》成員拍新廣告 長腳蟹帶隊高鐵站上演追星記

無線娛樂新聞台報導：胡鴻鈞 呢日同一班《愛．回家》嘅襲水CP 呂慧儀 張景淳 現身高鐵站拍攝廣告，以劇中夫妻檔形象上陣嘅龔水，呢日扮晒貼心送老公出門，點知實情就係為追星先有咁Sweet，而 黃庭鋒 同 丁子朗 就扮演本色出演嘅Hubert經理人同助手喇。